Польша и Украина собрались построить маслопровод

Правительство Польши совместно с Киевом намерено подготовить проект строительства трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска. Информация опубликована на сайте Совета министров республики.

Для реализации инициативы намерены создать рабочую группу. Её специалисты должны проработать варианты маршрута установки труб, а также представить технические параметры и требования. Кабмин Польши уже дал согласие на подписание меморандума, касающегося разработки данного проекта.

"Реализация меморандума приведёт к частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. В итоге это должно снизить миграционное давление на Европу", — считают польские власти.