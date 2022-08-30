Польша и Украина собрались построить маслопровод
Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительного масла
Правительство Польши совместно с Киевом намерено подготовить проект строительства трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска. Информация опубликована на сайте Совета министров республики.
Для реализации инициативы намерены создать рабочую группу. Её специалисты должны проработать варианты маршрута установки труб, а также представить технические параметры и требования. Кабмин Польши уже дал согласие на подписание меморандума, касающегося разработки данного проекта.
"Реализация меморандума приведёт к частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. В итоге это должно снизить миграционное давление на Европу", — считают польские власти.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями национальной экономики. В первую очередь это касается аграрной сферы.
Shutterstock