НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 14:13

Польша и Украина собрались построить маслопровод

Польша и Украина хотят построить трубопровод для транспортировки растительного масла

Правительство Польши совместно с Киевом намерено подготовить проект строительства трубопровода для транспортировки растительных масел с Украины в порт Гданьска. Информация опубликована на сайте Совета министров республики.

Для реализации инициативы намерены создать рабочую группу. Её специалисты должны проработать варианты маршрута установки труб, а также представить технические параметры и требования. Кабмин Польши уже дал согласие на подписание меморандума, касающегося разработки данного проекта.

"Реализация меморандума приведёт к частичной разблокировке украинского экспорта и повышению продовольственной безопасности в развивающихся странах, которым угрожает голод. В итоге это должно снизить миграционное давление на Европу", — считают польские власти.

В визите президента Польши в Киев увидели поездку за территорией

В визите президента Польши в Киев увидели поездку за территорией

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что Киев начал постепенно отдавать Польше контроль над перспективными отраслями национальной экономики. В первую очередь это касается аграрной сферы.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров