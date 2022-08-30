Россиянам рассказали, как школы Запорожья готовятся к началу учебного года

В школах Запорожской области завершается переподготовка учителей к новому учебному году, который ознаменуется уже новыми российскими стандартами, влекущими большие перемены. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на директора департамента образования и науки Администрации Запорожской области Елену Шипурову.

"Повышение квалификации у нас идёт на протяжении августа. И весь план разбит до конца декабря, чтобы все учителя, которые сейчас работают в школах и приступят к преподаванию с 1 сентября, прошли повышение квалификации", — отметила она.

Переподготовка педагогического состава необходима, так как полностью изменятся учебные программы. При этом преподаватели встречают изменения с радостью, рассказал в беседе с телеканалом учитель истории Евгений Федоряко, который ранее оставил свою профессию из-за рамок украинской системы образования.

"Раздражало то, что нужно было заменить в истории понятие Великая Отечественная война. Нам было запрещено говорить об этом. Новые "герои" украинской власти, они на самом деле не были героями, они были преступниками. Мы должны были детей учить неправде", — объяснил он.

Больше всего претерпят реформы история и география: на контурных картах нового образца Крым отделён пунктиром. В школах продолжат преподавать украинский язык, однако к нему прибавится и русский, который, как отмечается, пропал на восемь лет. Однако школы Запорожья лишь наполовину обеспечены преподавателями. Вскоре новые коллеги прибудут из России.