В Ватикане раскрыли смысл слов папы римского об Украине

Высказывания папы римского Франциска об Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию. Об этом сказано в заявлении службы печати Святого престола.

"В основном они направлены на то, чтобы пригласить пасторов и верующих к молитве, а всех людей доброй воли — к солидарности и усилиям по восстановлению мира", — говорится в заявлении.

В Ватикане добавили, что дискуссии о том, какое политическое значение следует придавать подобным высказываниям понтифика, как случилось в последние дни, возникали не раз. Кроме того, в службе печати добавили, что папа римский "ясно и недвусмысленно" осуждает спецоперацию России на Украине.