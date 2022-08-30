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30 августа, 14:32

В Ватикане раскрыли смысл слов папы римского об Украине

В Ватикане слова папы римского об Украине объяснили защитой жизни, а не политпозицией

Высказывания папы римского Франциска об Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию. Об этом сказано в заявлении службы печати Святого престола.

"В основном они направлены на то, чтобы пригласить пасторов и верующих к молитве, а всех людей доброй воли — к солидарности и усилиям по восстановлению мира", — говорится в заявлении.

В Ватикане добавили, что дискуссии о том, какое политическое значение следует придавать подобным высказываниям понтифика, как случилось в последние дни, возникали не раз. Кроме того, в службе печати добавили, что папа римский "ясно и недвусмысленно" осуждает спецоперацию России на Украине.

Папа римский назвал Дарью Дугину невинной жертвой

Папа римский назвал Дарью Дугину невинной жертвой

Ранее журналист Марко Полити раскрыл недовольство папы римского из-за давления Зеленского. В частности, он напомнил, что после последнего разговора Зеленского и Франциска украинский лидер указал, что Киев нуждается в помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.

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ТАСС / EPA / DANILO DI GIOVANNI

Артур Лапсаков

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