Волонтёры "Чистой Арктики" собрали почти 200 тонн отходов на побережье Баренцева моря

Волонтёры "Чистой Арктики" на побережье Баренцева моря в посёлке Старый Варандей собрали за неделю около 200 тонн отходов: в основном это ржавые бочки и другие металлические конструкции. В работах принял участие и губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, он подвёл итоги акции и рассказал о планах по уборке Арктики на 2023 год.

Работа волонтёров на побережье Баренцева моря в посёлке Старый Варандей. Видео © "Чистая Арктика"

"Здорово, что у нас есть такие помощники — команда волонтёров проекта "Чистая Арктика" из разных регионов России, от Калининграда до Омска. Сегодня мы очистили береговую полосу от мусора в районе Старого Варандея. Вот так, шаг за шагом, мы возвращаем Арктике её первозданный вид", — сказал губернатор.

Член федерального штаба проекта Андрей Нагибин отметил, что одна из основных сложностей, с которыми сталкиваются организаторы, — труднодоступность мест уборки. В экспедиции участвовали волонтёры из Москвы, Тулы, Омска, Екатеринбурга и Ульяновска. В регионе они проживали в лагере вахтовиков. Для уборки крупногабаритного мусора волонтёрам предоставили технику. Доброволец Ольга Федоренко поделилась, что вместе с другими участниками проекта выкапывала, доставала, придумывала различные приспособления для металлического мусора, а затем убирала его. По её словам, до начала работы волонтёров в посёлке было много ржавых бочек.

"Мы всё почистили! И теперь там замечательное поле, как и должно быть, — с тундровой растительностью и обитателями животного мира. Сразу после нашей работы приехал погрузчик", — поделилась Федоренко.

В конце августа мероприятия по очистке территорий от мусора проходят одновременно в нескольких арктических зонах. Так, волонтёры убираются в посёлке Тикси в Республике Саха (Якутия). Добровольцы также собираются очистить территорию вблизи первого плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов" в Певеке на Чукотке. Во время второго сезона планируется провести более 30 экспедиций во все арктические субъекты РФ, рассказали в пресс-службе проекта.