ВОЗ призвала европейцев к одновременной вакцинации против гриппа и ковида

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предстоящей зимой может вырасти число заболевших коронавирусной инфекцией. В связи с этим, она призвала европейские власти проводить одновременную вакцинацию населения против гриппа и CоViD-19. Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Ожидается, что в течение нескольких недель в Европейском регионе будет зарегистрировано 250 миллионов подтверждённых случаев CoViD-19 с начала пандемии 2,5 года назад. По мере приближения осени и зимы мы ожидаем увеличения числа случаев заболевания — с возрождением сезонного гриппа в Европе или без него. Мы также настоятельно призываем страны вводить вакцину против гриппа одновременно с вакциной против CoViD-19, когда это возможно", — сказал он.

Кроме того, специалист напомнил о необходимости соблюдения защитных мер. Например, носить маски в общественных местах и транспорте, хорошо проветривать помещения и не забывать тщательно мыть руки.