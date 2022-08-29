Мишустин: Рабочие места в России удалось сохранить, несмотря на уход иностранных компаний
Рабочие места в России удалось сохранить, несмотря на уход зарубежных компаний. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики в условиях санкций.
"Постепенно восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот компаний и организаций. Несмотря на уход с российского рынка многих компаний с иностранным участием, удалось сохранить занятость", — сказал он.
В рамках работы комиссии в план первоочередных мероприятий включено свыше 300 мер, из которых большинство уже показало эффективность, отметил председатель Правительства РФ.
Ранее Мишустин заявил, что санкции против Москвы и Минска со стороны западных стран нарастают. Как отметил глава российского правительства, это происходит несмотря на то, что государства, вводящие ограничения, чувствуют негативные последствия от таких решений.
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ТАСС / Астахов Дмитрий