Мишустин: Рабочие места в России удалось сохранить, несмотря на уход иностранных компаний

Рабочие места в России удалось сохранить, несмотря на уход зарубежных компаний. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости отечественной экономики в условиях санкций.

"Постепенно восстанавливается потребительский спрос, увеличивается оборот компаний и организаций. Несмотря на уход с российского рынка многих компаний с иностранным участием, удалось сохранить занятость", — сказал он.

В рамках работы комиссии в план первоочередных мероприятий включено свыше 300 мер, из которых большинство уже показало эффективность, отметил председатель Правительства РФ.