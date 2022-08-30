В Москве в День города праздничные салюты запустят с 23 площадок
В Москве утвердили программу мероприятий в честь Дня города
В этом году День Москвы пройдёт 10 и 11 сентября — столица отмечает 875-й день рождения. По этому случаю для гостей и жителей города организуют около двухсот крупных праздничных мероприятий, среди которых концерты, фестивали, соревнования и другие активности.
"В общей сложности запланировано проведение около 200 крупных праздничных мероприятий: концерты классической и современной музыки, благотворительный фестиваль "Добрая Москва" и другие. Программа была составлена с учётом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в проекте "Активный гражданин", — рассказали в мэрии.
Праздничные площадки организуют во всех округах и районах Москвы. Основными точками станут 19 центральных и окружных платформ, а также парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры.
Центральными темами праздника на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс", а в парке искусств "Музеон" 10 и 11 сентября состоится фестиваль с участием молодых популярных артистов. Более того, на ВДНХ пройдёт фестиваль уличного творчества "Ярко в парке: путешествие по России", международный спортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и светотехническое представление.
Традиционно в первый день празднования Дня города небо озарят праздничные салюты и фейерверки. Их можно будет увидеть 10 сентября в 21:00 на 23 площадках.
Ранее Лайф рассказывал, что накануне на Поклонной горе прошёл праздник "Народы Москвы". Эрзяне, осетины, дагестанцы, тувинцы, русские, цыгане, татары, мордва, чуваши представили вниманию гостей фестиваля свои творческие коллективы. Такому широкому сценическому представлению предшествовал мультимедийный проект "Народы Москвы", который существовал на протяжении семи лет в формате еженедельных встреч с представителями разных народов.
Unsplash