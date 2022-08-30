В Москве в День города праздничные салюты запустят с 23 площадок

В этом году День Москвы пройдёт 10 и 11 сентября — столица отмечает 875-й день рождения. По этому случаю для гостей и жителей города организуют около двухсот крупных праздничных мероприятий, среди которых концерты, фестивали, соревнования и другие активности.

"В общей сложности запланировано проведение около 200 крупных праздничных мероприятий: концерты классической и современной музыки, благотворительный фестиваль "Добрая Москва" и другие. Программа была составлена с учётом мнения москвичей, принявших участие в голосовании в проекте "Активный гражданин", — рассказали в мэрии.

Праздничные площадки организуют во всех округах и районах Москвы. Основными точками станут 19 центральных и окружных платформ, а также парки, музеи, выставочные залы, библиотеки, театры.

Центральными темами праздника на Тверской улице станут "Город: детали. Москва в движении" и "Москва – Донбасс", а в парке искусств "Музеон" 10 и 11 сентября состоится фестиваль с участием молодых популярных артистов. Более того, на ВДНХ пройдёт фестиваль уличного творчества "Ярко в парке: путешествие по России", международный спортивный фестиваль экстремальных видов спорта Grand Skate Tour и светотехническое представление.

Традиционно в первый день празднования Дня города небо озарят праздничные салюты и фейерверки. Их можно будет увидеть 10 сентября в 21:00 на 23 площадках.