В ОПЕК+ пока не обсуждали возможность сокращения добычи нефти
Представители стран – экспортёров нефти ОПЕК+ в настоящее время не обсуждают возможность сокращения добычи нефти, говорить об этом пока что рано. Об этом сообщил представитель одной из делегаций.
"Этот вопрос не обсуждается. Сейчас ещё слишком рано говорить о сокращении [добычи]", — приводит его слова ТАСС.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман считает, что у ОПЕК+ есть возможности для того, чтобы справиться с нынешней ситуацией на рынке нефти с помощью сокращения добычи. Следующая встреча делегаций состоится 5 сентября.
Как отмечал ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, признаки наступления энергетического кризиса будут заметны уже зимой. В частности, это высокие цены на газ и электроэнергию в странах Европы.