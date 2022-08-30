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30 августа, 15:24

В ОПЕК+ пока не обсуждали возможность сокращения добычи нефти

Представители стран – экспортёров нефти ОПЕК+ в настоящее время не обсуждают возможность сокращения добычи нефти, говорить об этом пока что рано. Об этом сообщил представитель одной из делегаций.

"Этот вопрос не обсуждается. Сейчас ещё слишком рано говорить о сокращении [добычи]", — приводит его слова ТАСС.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман считает, что у ОПЕК+ есть возможности для того, чтобы справиться с нынешней ситуацией на рынке нефти с помощью сокращения добычи. Следующая встреча делегаций состоится 5 сентября.

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Как отмечал ранее новый генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, признаки наступления энергетического кризиса будут заметны уже зимой. В частности, это высокие цены на газ и электроэнергию в странах Европы.

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Flickr

Ирина Фальке

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