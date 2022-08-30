Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику
Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику после его приближения к подконтрольным им островам Цзиньмэнь. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.
По данным издания, армия острова заметила дрон, приближавшийся к воздушному пространству острова Эрдань, который входит в архипелаг Цзиньмэнь. После того как тайваньские военные выстрелили в беспилотник, он развернулся и улетел в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.
Напомним, в последние недели Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности, а китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Позднее на остров прибыли и другие американские политики, что усилило напряжённость.
ТАСС/EPA