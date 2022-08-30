Тайваньские военные впервые открыли огонь по китайскому беспилотнику после его приближения к подконтрольным им островам Цзиньмэнь. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным издания, армия острова заметила дрон, приближавшийся к воздушному пространству острова Эрдань, который входит в архипелаг Цзиньмэнь. После того как тайваньские военные выстрелили в беспилотник, он развернулся и улетел в сторону города Сямэнь, расположенного в прибрежной китайской провинции Фуцзянь.