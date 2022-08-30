Президентский фонд культурных инициатив объявил победителей второго грантового конкурса

Поддержку Президентского фонда культурных инициатив по итогам второго грантового конкурса получат 905 проектов, а 29 из них будут реализованы в ЛДНР. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на заседании координационного комитета фонда.

По его словам, на участие в отборе поступило почти семь тысяч заявок от НКО, индивидуальных предпринимателей, представителей коммерческого сектора и муниципальных организаций. Получателями грантов стали 905 проектов из 80 регионов России на общую сумму 2 миллиарда 879,5 миллиона рублей.

"Проекты российской культуры и искусства получат только за счёт Президентского фонда культурных инициатив порядка девяти миллиардов рублей. Заявленное авторами проектов софинансирование — семь миллиардов рублей. Это значит, что в поддержку творческих и креативных проектов в России в 2022 году будет направлено более 16 миллиардов рублей, что очень здорово", — подчеркнул Кириенко.