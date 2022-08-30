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30 августа, 15:02

ФАС одобрила ходатайства по проведению сделки по обмену сервисами между VK и "Яндексом"

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайства по проведению сделки об обмене сервисами между VK и "Яндексом". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и "Яндекса". Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", — говорится в сообщении.

IT-эксперт: Сделка "Яндекса" и VK обеспечит потенциал для развития популярных сервисов

IT-эксперт: Сделка "Яндекса" и VK обеспечит потенциал для развития популярных сервисов

Как сообщал Лайф, "Яндекс" и VK заключили крупнейшую сделку в российском IT и обменялись активами. В результате сделки VK получит платформы "Дзен" и "Новости", а вот сервис Delivery Club будет передан "Яндексу".

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ТАСС / Zuma

Светлана Оперук

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