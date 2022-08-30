ФАС одобрила ходатайства по проведению сделки по обмену сервисами между VK и "Яндексом"

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайства по проведению сделки об обмене сервисами между VK и "Яндексом". Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"ФАС одобрила с предписаниями ходатайства VK и "Яндекса". Требования службы направлены на сохранение конкуренции на соответствующих рынках", — говорится в сообщении.