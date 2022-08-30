"Не смертельно, но печально": Эксперт оценил последствия ухода Ericsson из России

Уход из РФ одного из крупнейших производителей телеком-оборудования — шведской компании Ericsson — отодвинет переход к 5G, но в России существуют отечественные наработки, которые помогут самостоятельно прийти к пятому поколению мобильной связи. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн.

"Ericsson — компания, которая четверть века успешно работала в России и заняла пятую часть рынка производства оборудования. Уход Ericsson — это не смертельно, но печально. Конечно, 5G будет развиваться, прогресс не остановить, но вариантов у нас немного", — сказал он.

По словам Букштейна, ещё есть компания Huawei, которая, однако, сегодня опасается сотрудничать с Россией из-за СВО. Поэтому остаётся только одно — самостоятельно развиваться в этом направлении.

"5G стояло у нас на пороге, а теперь будет отсрочка. Но, я думаю, это не страшно. У нас уже есть опытные зоны, и всё хорошо, а дальше уже сами", — отметил эксперт.

По оценке Букштейна, переход на отечественное оборудование займёт около 5–7 лет, а главная проблема заключается в программном обеспечении, так как его необходимо постоянно обновлять.