Россиянам рассказали, что будет с ценой на молоко, мясо, хлеб и картофель до конца года

До конца года повышения цен на основные продукты питания ждать не стоит, лишь цена на картофель может увеличиться. При этом, как рассказали РИАМО представители отраслевых союзов, дефицита продовольствия во второй половине года не будет.

Не стоит ожидать россиянам серьёзных скачков цен на молоко, рассказал директор аналитического департамента Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Алексей Воронин. К середине 2022-го его стоимость в среднем выросла на 18% по сравнению с прошлогодними показателями из-за отложенного следствия серьёзного роста себестоимости продуктов последние два года, однако нынешний уровень цен не изменится.

Свинина и мясо птицы с начала года практически не изменились в цене, чему способствуют дополнительные объёмы, ужесточение конкуренции и более благоприятная ситуация со стоимостью кормов, рассказал глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Также значительных изменений за год не произошло и в стоимости муки и хлеба.

"В растениеводческой отрасли сельского хозяйства около полутора месяцев из-за ситуации на мировом рынке наблюдается серьёзное снижение цен. Если с начала года стоимость тонны пшеницы составляла $440, то сейчас — $315", — рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

При этом ожидать снижения стоимости хлеба в ближайшие месяцы не стоит, добавил он, однако и роста также не будет. Подорожать может картофель из-за скудного урожая в прилегающих к Подмосковью областях вследствие засухи. Однако летом цены на него были ниже, чем обычно, благодаря хорошему урожаю на юге страны.

А вот дефицита товаров не случится, уверен член комиссии Минсельхоза РФ по отбору региональных программ развития сельского хозяйства Владимир Чернигов. Сегодня продукты в стране производятся в достаточном количестве и качестве, добавил он.