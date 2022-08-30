Эксперт Гмошинский назвал самые полезные для фунготерапии грибы Подмосковья

Некоторые виды грибов приносят огромную пользу организму, и их можно найти в лесах недалеко от Москвы. Какие именно подойдут для фунготерапии (лечения грибами), рассказал в беседе с газетой "Вести Подмосковья" старший преподаватель кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ Владимир Гмошинский.

По словам эксперта, самыми полезными считаются микроскопические грибы — они занимаются разложением питательной среды для микробов, продуцируют антибиотики и производят важнейшие вещества для промышленности. Один из таких — аспергиллус чёрный, его применяют в производстве лимонадов.

Также это пекарские дрожжи (Saccharomyces cerevisiae) — без них невозможно сделать хлеб, квас, пиво и другие алкогольные напитки. При этом многие грибы из "полезного списка" можно найти в Подмосковье. В этот перечень попадали чага, осенние опята, зимние опята, грибы "весёлки", лисички и кордицепс военный.

Гмошинский отметил, что чага применяется при лечении онкологии, язв, а также бессонницы, но её нужно собирать только в экологически чистых районах. Зимний опёнок обладает противовоспалительным действием и улучшает состояние кожи. В лисичках столько же витамина C, как в апельсинах, "весёлка" используется для лечения ревматизма. Кордицепс военный можно использовать как тонизирующее средство, а осенние опята просто богаты витаминами.