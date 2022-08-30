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30 августа, 15:36

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже завтра

The New York Times: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в среду

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая выехала в понедельник из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС завтра, 31 августа. Об этом сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что миссия в составе 14 человек сейчас находится в Киеве. Именно через подконтрольную Украине территорию будет осуществляться заезд наблюдателей на Запорожскую АЭС, постоянно подвергаемую обстрелам со стороны ВСУ.

В Кремле рассчитывают, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится

В Кремле рассчитывают, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится

Напомним, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Однако сегодня в течение всего дня украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ.

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ТАСС / AP / Olexander Prokopenko

Алексей Берковиц

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