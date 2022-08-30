Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже завтра

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая выехала в понедельник из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС завтра, 31 августа. Об этом сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что миссия в составе 14 человек сейчас находится в Киеве. Именно через подконтрольную Украине территорию будет осуществляться заезд наблюдателей на Запорожскую АЭС, постоянно подвергаемую обстрелам со стороны ВСУ.