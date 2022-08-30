Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже завтра
The New York Times: Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в среду
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая выехала в понедельник из Вены, прибудет на Запорожскую АЭС завтра, 31 августа. Об этом сообщает во вторник The New York Times со ссылкой на источник.
Ранее сообщалось, что миссия в составе 14 человек сейчас находится в Киеве. Именно через подконтрольную Украине территорию будет осуществляться заезд наблюдателей на Запорожскую АЭС, постоянно подвергаемую обстрелам со стороны ВСУ.
Напомним, что миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС, чтобы внести ясность в ситуацию вокруг станции и помочь устранить любую противоречивую информацию о состоянии объекта, его работе и нанесённом ущербе. Однако сегодня в течение всего дня украинская армия ведёт артиллерийский обстрел береговой линии города Энергодара, чтобы сорвать визит миссии МАГАТЭ.
ТАСС / AP / Olexander Prokopenko