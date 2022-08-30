Открытие петербургских врачей сделает терапию рака более эффективной

Группа петербургских врачей получила престижную медицинскую премию "Призвание" в номинации "За создание нового метода лечения". Медикам удалось открыть новый способ доставки капсул для колонизации кишечника здоровой микробиотой. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказал руководитель проекта Олег Голощапов.

"Речь идёт о колонизации кишечника здоровой микробиотой кишечника, причём метод доставки инновационен: микробиота с криопротекторами помещается в двойные капсулы, замораживается, и таким образом пациент получает здоровую микробиоту в замороженных капсулах без каких-либо инвазивных методов и наркозов. Всё гораздо проще", — сказал он.

По словам Голощапова, в рамках клинических исследований речь идёт в первую очередь о гематологических пациентах после трансплантации костного мозга, у которых после цитостатиков, массивной антибактериальной терапии микробиота повреждается настолько, что восстановить её очень сложно.

"У пациентов после трансплантации костного мозга развивается осложнение иммунного характера, которое называется РТПХ с поражением кишечника. Она проявляется выраженным диспептическим синдромом, энтеропатией, интенсивным болевым синдромом. Пациенту назначаются иммуносупрессивные препараты, но в некоторых случаях они не помогают. И тогда единственным методом терапии остаётся трансплантация микробиоты. Полный ответ наступает в 62–73 процентах", — добавил врач.

Этот метод терапии уже признан в качестве не исследования, а именно терапии при клостридиальных колитах. Он зарегистрирован во многих странах, в России он содержится в гастрологических рекомендациях, отметил Голощапов.

"Но мы говорим ещё о перспективных исследованиях. <...> Но это не лечение рака. Изменение микробиоты может изменять только действие таргетной иммунной терапии и при некоторых заболеваниях сделать её более эффективной", — уточнил специалист.

Голощапов подчеркнул, что в случае трансплантации микробиоты речь идёт пока только о клинических исследованиях, а не терапии.

В группу врачей вошли: Олег Голощапов, Александр Кулагин, Иван Моисеев, Алексей Чухловин, Людмила Зубаровская из Первого медицинского университета им. И.П. Павлова, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Горбачёвой. А также Сергей Сидоренко и Владимир Гостев из Детского научно-клинического центра инфекционных болезней и Мария Суворова, представляющая медицинскую лабораторию Explana.