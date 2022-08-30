Программисты, информационный спецназ и медицинские инженеры: В вузах России с 1 сентября начнут получать новые специальности Где будут востребованы новые кадры и какие задачи они будут выполнять. 29 августа, 21:40 Обложка © Shutterstock

Чемпион — IT-сфера

В российских вузах в 2022 году в рамках федерального проекта открыто свыше 80 новых магистерских программ, связанных с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом. Их разрабатывали специалисты МГУ имени Ломоносова, МГТУ имени Баумана, Российского технологического университета МИРЭА, Санкт-Петербургского госуниверситета, национального исследовательского университета ИТМО. Первыми в этом учебном году новые программы по профилю "Искусственный интеллект" откроют в магистратурах вузов Владивостока, Ижевска, Йошкар-Олы. В следующем году будет введён бакалавриат по этой специальности.

Цель программы — подготовка специалистов, способных проектировать, разрабатывать и эффективно использовать технологии анализа больших данных, методы искусственного интеллекта и машинного обучения для проектных задач и совершенствования управленческих решений.

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Все направления, связанные со сферой IT, пользуются большой популярностью. Об этом говорят огромные конкурсы на бюджетные места в вузах страны. Специалисты ещё долгое время будут востребованы не только на российском, но и на мировом рынке. Кроме того, свою роль сыграли экономические льготы для сотрудников отрасли, введённые в этом году правительством, и популяризация направления в целом.

Напомним, в топ-10 специальностей в IT-сфере в 2022 году вошли аналитик данных, веб-разработчик, разработчик на языке программирования Python, специалист по информационной безопасности, администратор баз данных, веб-дизайнер, разработчик мобильных приложений, DevOps-инженер (сотрудник, который контролирует отделы разработки и автоматизирует выполнение их задач), аналитик данных и эксперт в области искусственного интеллекта. Дефицит таких сотрудников в конце прошлого года отмечали 23% руководителей компаний. Нижняя планка зарплат таких специалистов, перешагнувших средний уровень, достигает 150–190 тысяч рублей в месяц по стране, более высокие компетенции оплачиваются значительно выше.

IT-социологи и дизайнеры или медицинские инженеры

Кадровый голод в таких областях, как медицина, фармакология, биоинженерия, пищевая промышленность, oхрана oкружающей среды, и ряде других породил высокий спрос на специалистов, работающих на стыке биологии, статистики и информатики. Поэтому Московский физико-технический институт открыл магистратуру "Индустриальная биоинформатика" для подготовки учёных будущего. Программа создана совместно с компанией Napoleon IT. Будущие выпускники будут заниматься интерпретацией результатов биологических экспериментов в виде больших данных, дизайном и прогнозированием поведения биологических объектов, в том числе и тех, которые будут спроектированы искусственным путём. Этой специальностью заинтересовались в Госдуме, предложив правительству ввести её в вузах России.

— Зарплатные ожидания специалистов, получивших уже исследовательский опыт, могут колебаться в пределах 200–300 тысяч рублей, однако среди вакансий без опыта работы — 100 тысяч рублей, — говорит эксперт по кадрам Илья Варакин.

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Новое направление открылось после экспериментального набора из восьми человек, которые успели защитить дипломы. Студентам нужно уметь программировать на Python & R, пользоваться LINUX, владеть основными методами математики и знать физику и химию. С проработкой навыков организаторы могут помочь при помощи коротких курсов.

По мнению академического руководителя образовательной программы "Анализ данных в биологии и медицине" НИУ ВШЭ Марии Попцовой, специалисты востребованы у компаний, "которые обрабатывают данные секвенирования для медицинской диагностики, например в лабораториях при онкоцентрах". Также такие кадры актуальны для разработчиков систем искусственного интеллекта.

Информационный спецназ, или специалисты по цветным революциям

МГУ дал старт "большой гонке" политологов в условиях СВО, открыв курс магистратуры для специалистов по гибридным войнам и набрав студентов вдвое больше, чем планировал. Вместо 20 человек зачислено 40 студентов. Готовить кадры информационного спецназа будут не только политологи, но и кадровые офицеры разведки и ФСБ, военные врачи. Зарплаты специалистов этого уровня могут достигать 400 тысяч рублей в месяц и выше, отметил руководитель научной программы "Информационные и гибридные войны", профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло.

— Программа внедрена только в этом году, до этого ни один гуманитарный вуз не реализовывал подобной стратегии. Слушатели овладеют новейшими практиками организации и проведения информационной войны и контропераций. Будущие защитники Родины станут потенциальными кадрами для госадминистраций, министерств и ведомств, а также могут войти в управленческий состав крупных корпораций, которые сталкиваются с аналогичными информационными диверсиями в своей области, — говорит основатель и научный руководитель программы Андрей Манойло.

Цель магистерского курса — обеспечить подготовку специалистов, способных разрабатывать, планировать и реализовывать операции по противодействию информационной, гибридной войне и цветным революциям. Студенты прослушают курсы введения в современную политологию, конфликтологию, операции ЧВК и наркосиндикатов, техники разоблачения фейков, организации временных администраций на освобождённых территориях; несколько дисциплин, связанных с психологией, и другие. Откроет курс лекций 1 сентября известный российский разведчик, проживший долгие годы в США под прикрытием, полковник СВР в отставке, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков.

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Проблема отставания высшего образования от реальных потребностей страны неоднократно поднималась в СМИ в связи с началом специальной военной операции и диверсификации отечественного рынка. Ещё в марте Министерство науки и высшего образования РФ утвердило новый перечень специальностей и направлений подготовки, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Обновления составят порядка 20%, предполагает профильное ведомство. Выпускники смогут получить специальность в областях медицинской микробиологии; социотехнологического обеспечения национальной безопасности; кораблестроения, океанотехники, системотехники объектов морской инфраструктуры; систем искусственного интеллекта, технической кибернетики и информатики и ряда других.

Действующие перечни специальностей и направлений утверждались около десяти лет назад и значительно отстали от запросов времени. Так, министерство планирует избавить вузы от лишней бумажной работы, а студентам позволить выбирать специализацию в процессе обучения. В совокупности эти меры должны улучшить конкурентоспособность российского образования.

Фото © ТАСС / Белинский Юрий Почему вузы отстают от требований рынка? 0 В последнее время этот процесс начинает меняться в лучшую сторону. Потому что Запад только в этом году решил восстановить железный занавес. Всё впереди. Свой вариант в комментарии.

Авторы Елена Стафеева