На кого охотятся работодатели в августе и кто получает самые высокие зарплаты Кадровый рынок ожил и показывает большую динамику по сравнению не только с пандемийными годами, но и с аналогичным сезоном 2018 года, и это результат реструктуризации отечественного бизнеса. 12 августа, 17:09 Обложка © shutterstock

Рынок труда неожиданно рано начал оживать после сезона отпусков и показывает стабильную динамику превышения предложений над спросом в ряде отраслей: в первую очередь наблюдается кадровый голод на IT-специалистов, активно растет спрос на веб-специалистов, запрос на промышленных инженеров может повысить зарплаты до 300 тысяч рублей уже осенью. Ну а за бортом предложений оказались работники офисов, эти профессии сейчас практически не востребованы, однако кадровые эксперты предупреждают, что настоящий взрыв вакансий ожидается традиционно в сентябре, и часть трендов может поменяться.

Хочется заметить, что август – выдался более активным по сравнению с предыдущими годами. Вакансии стали появляться раньше, если в полседние годы взрыв предложений приходился на сентябрь, то сейчас вначале августа он уже разогрет. Это говорит о том, что не смотря на уход инвесторов, остановку и заморозку международного сотрудничества, идёт большая реструктуризация бизнеса, и она началась не сейчас, а в марте. Поэтому многие компании сейчас продолжают открывать множество новых позиций. Это важный сигнал рынка Илья Варакин Кадровый эксперт

Лидирует IT-сфера

Программисты — в топе. При этом растет спрос и заметен тренд на повышение зарплат у веб-специалистов, которые перестраивают логистические маршруты и занимаются оптимизацией. Эксперты объясняют это усиленным процессом цифровизации и оптимизации, которые начались еще в пандемию. Компании оценили, что цифровая оптимизация серьёзно помогает экономить деньги – поэтому "зарплаты таких спецов только подскачут".

— Речь идет не просто о программистах 1«С» с внедрением СРМ. Работодатели пошли дальше – и заинтересовались специалистами по созданию баз данных PI, которые занимаются процессами отчетности всей компании. Они были распробованы рынком четыре года назад и даже не смотря на то, что основные международные игроки, представляющие основы автоматизации отчетности, ушли, соответствующие профессионалы в фаворе, потому это направление восстанавливается за счет собственных ресурсов, — говорит Варакин.

От инженеров до механиков-наладчиков

Растет количество вакансий в промышленном секторе – главных инженеров, механиков и технологов, за последние полгода, такая потребность возросла почти на 60%. Также большой спрос у бизнеса наблюдается на разнорабочих для предприятий, рассказывают эксперты. А их зарплата повысилась по сравнению с прошлым на 10%.

В промышленных городах – много запросов на релокацию, то есть переезд специалистов внутри страны. Активно идут стройки, расширяется бизнес, создаются особые экономические зоны, кампании занимаются импортозамещением. В среднем, каждый день открывается одно- два производства.

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Бизнес готов платить претендентам на должности инженеров в таких отраслях как металлургия, радиоэлектроника и судостроение 150-270 тыс. рублей в зависимости от специализации. Наибольший дефицит таких специалистов сформировался на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале.

— По всей России есть запросы на поиск как массового персонала, так и среднеспециального, такого как инженеры, конструкторы, даже механики-наладчики. Тех специалистов, которые в советское время были в большом количестве – их сейчас днем с огнем не сыскать. Например, в Подмосковье есть несколько промышленных кластеров, там коллегам с большим трудом набирают механиков-наладчиков, потому что или они все уехали в Москву или Нижний Новгород, или не успели доучиться и не обладают нужным опытом. Поэтому в промышленности сейчас – большой голод, — говорит Варакин.

Он приводит пример с механиками-наладчиками гидравлики: «Ребята, которые настраивают станки с гидравлическим приводом, в месяц получают до 100 тыс рублей, потому что их очень мало». Важную роль играет регион, область деятельности, специализация. Например, в Москве инженера металлоконструкций можно найти за 50 тыс. В Поволжье на специализированных заводах зарплаты доходят до 100 тыс., потому что такие сотрудники редки и их трудно вывезти из другого региона.

Запрос на разнорабочих

Россия испытывает потребность в массовом персонале, особенно сильно рынок перестроился после пандемии. Люди без опыта работы очень сильно нужны, и цена их подросла. Если раньше себестоимость разнорабочего была в районе 5 тыс рублей, то сейчас, «чтобы найти такого работника, работодатель тратит на его поиск от 7 до 11 тыс рублей» объясняет Илья Варакин.

Так самые простые разнорабочие, например, охранники, сидящие в будке, получают от 1700 рублей за смену, более активные, например охранники, проверяющие комплектность продукции от 2300, это, те кто, заполняет чек-листы, снимает магнитные бирки. Сотрудники, занимающиеся силовой работой — грузчики-комплектовщики – до 3200, водители такси от 3 тыс. до 7 тыс рублей в день.

Образование не успевает перестроиться

Эксперты объясняют, что из-за сильного промышленного роста и быстро перестроившейся экономики вузы не успели провести аналогичный технический маневр. Ведь в среднем в России каждый день открывается от одно-два производства. Хорошо заметна, на взгляд рекуртеров, интеграция в технических вузах. Там создаются полноценные технопарки, где студенты могут не только учиться, но и создавать проекты или полноценно работать над проектами компаний-спонсоров — сейчас это происходит по всей России. Если 7-10 лет назад такая практика была профанацией, то теперь это полноценные точки внедрения, куда приходят студенты и начинают получать профессиональные навыки. Однако выпускнику вуза даже после небольшой практики и специализации придется полгода усваивать новые скиллы на производстве, и только через год он сможет занять какую-то позицию инженера, сетуют эксперты кадрового рынка.

Фото © ТАСС / Сандимиров Дмитрий Станет ли новая ситуация для России Индустриализацией 2.0? 0 Возможно, если правительство предложит внятную программу поддержки бизнеса Ситуация может поменяться осенью Слишком высокие риски

Авторы Елена Стафеева