Вопреки санкциям: Топ-5 крупнейших строек России в этом году Лайф собрал пять крупных инфраструктурных объектов в России, чьё строительство завершилось или закончится до конца 2022 года. 11 августа, 17:58 Строительство Курской АЭС-2. Обложка © АСЭ

Вологодская область: Архангельский мост

Вид на Архангельский мост через реку Шексну в Череповце. Фото © ТАСС / Пресс-служба губернатора Вологодской области

Новый Архангельский мост через реку Шексну в Череповце открыли 10 августа в канун Дня строителя, президент Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии. Проект был сдан раньше срока на три года. Похоже, что опережающее финансирование, которое активно продвигается правительством, даёт первые плоды.

Один из важных инфраструктурных проектов в стране стал частью транспортного каркаса Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Тем самым расширив логистическое плечо дорожной артерии, объединившей юг с остальными регионами России. Его бюджет составил порядка 17 миллиардов рублей.

Для региона ввод нового сооружения решает сразу несколько вопросов, сократив время пути для горожан и расширив транзитный коридор на юг, соединив Вологодскую область со столичным регионом. Он сократит расстояние от Череповца до Москвы на 132 километра. Новая дорога идёт через Череповец на подмосковный Сергиев Посад, который соединяет со столицей Ярославское шоссе.

— Возведение этого моста — один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли, — отметил президент Путин. — Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики.

Амурская область: мост через Амур в Благовещенске

Автомобильный мост через Амур в Благовещенске. Фото © Shutterstock

Итогом ещё одной глобальной стройки в этом году стала сдача автомобильного моста через Амур в Благовещенске. Он рассчитан как минимум на три миллиона пассажиров и проезд трёхсот тысяч автомобилей в год. Его бюджет составил более 18 млрд рублей. Мост соединил Благовещенск с китайским городом Хэйхэ. Строительство велось с конца 2016 года. В ноябре 2019-го его завершили, но запуск движения был отложен из-за пандемии и стартовал лишь в июне этого года.

Московская область: комплекс циклично-поточной технологии на Лебединском горно-обогатительном комбинате

Лебединский ГОК, транспортирование горной массы автомобилями. Фото © "Металлоинвест"

Комплекс стоимостью около 15 млрд рублей был введён в строй в июле 2022 года. Он включает в себя два дробильных комплекса, две нитки подъёмно-магистральных конвейеров, три перегрузочных узла, четыре перегрузочных конвейера, буферный склад руды со стакер-реклаймером и погрузо-разгрузочным конвейером, диспетчерский пункт управления комплексом. Предприятие позволило региону не только уменьшить себестоимость добычи железной руды, но и существенно сократить вредное воздействие предприятия на окружающую среду. Длина магистральных конвейеров комплекса превысила три километра, в том числе наклонная часть с высотой подъёма 250 метров имеет длину более одного километра при угле наклона 15 градусов.

Хабаровский край: ГОК на Малмыжском месторождении

Горно-обогатительный комбинат на Малмыжском медном месторождении в Хабаровском крае. Фото © "Амур Минералс"

Площадь Горно-обогатительного комбината на Малмыжском медном месторождении в Хабаровском крае сопоставима с территорией небольшого города — четыре карьера и обогатительная фабрика. Помимо этого, на территории будет сооружен отвал вскрышных работ и хвостохранилище. Инвестиции в проект стали рекордными, бюджет строительства достиг 130 млр млрд рублей, вместе с социальными инвестициями в инфраструктуру региона – ещё больше. Мощности предприятия по ряду оценок рассчитаны на добычу от 35 млн тонн — до 56 млн тонн руды в год. Малмыжское месторождение меди относят к крупнейшим в мире. По итогам проведенных геологоразведочных работ балансовые запасы составляют порядка 2,4 млрд тонн руды, в том числе 8,3 млн тонн меди, 347,4 тонны золота и 1676 тонн серебра. Согласно проекту, завершение строительства всех объектов намечено на конец этого года, а запуск первой линии ГОКа запланирован на 2023 год.

Курская область: КуАЭС-2

Строительство Курской АЭС-2. Фото © АСЭ

На конец года запланирован запуск Курской АЭС-2 – одной из главных промстроек современности. Её бюджет составил 200 млрд руб. О переходе к ключевому этапу сообщили в Росатоме – завод "Атоммаш" приступил уже к сварке швов на полукорпусе реактора для второго блока Курской АЭС-2.

Автоматическая сварка двух кольцевых швов продолжится в течение 25 дней при непрерывном подогреве зоны сварного шва. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения "3+" представляют собой новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью и улучшенными технико-экономическими показателями.

Напомним, новые блоки заместят первый и второй Курской АЭС, которые в плановом режиме выводятся из строя – первый в 2021 году и второй в 2024-ом, они были запущены в 70-х годах. Электроэнергия КуАЭС поступает в объединенную энергосистему «Центр», охватывающую 19 регионов России, обеспечивая электроэнергией 90% промышленных предприятий области.

Во время открытия российской части трансграничного моста "Благовещенск – Хэйхэ" через Амур. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк Почему опережающее строительство инфраструктурных объектов может стать важным трендом в реализации промышленных объектов? 0 Это станет важной частью развития экономики РФ Увеличит количество рабочих мест Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева