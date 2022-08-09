Закон — непорядок: Российского миллиардера приговорили к 9 месяцам за убийство человека Спустя год разбирательств камчатский суд приговорил местного бизнесмена и экс-депутата к девяти месяцам ограничения свободы за непредумышленное убийство. 9 августа, 12:59 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Законодательное собрание Камчатского края

Региональный суд назначил бизнесмену и экс-депутату Игорю Редькину девять месяцев ограничения свободы и штраф 60 тысяч рублей за незаконную охоту и убийство местного жителя. Какими доводами руководствовался камчатский суд, вынося такой мягкий приговор человеку, который, по словам местных жителей, ездил в нетрезвом состоянии и искал медведя, целясь через тепловизор в ночное время и, вероятно, допуская, что это может быть и не медведь?

В августе прошлого года Игорь Редькин, не имея разрешения на охоту, выехал на снегоболотоходе на территорию, где не разрешён отстрел животных, и застрелил из карабина бурого медведя. Затем он поднялся на возвышенность в районе свалки Озерновского. Через люк вездехода он нашёл цель через тепловизионный прицел: она отображалась "в виде светлой точки на тёмном фоне" — и выпустил несколько пуль, так как, по его словам, цель была похожа на бурого медведя.

Выстрелив, депутат попал в 30-летнего местного жителя Андрея Толстопятого, который вместе с с родственником загружал в микрогрузовик металлолом на свалке. Мужчина погиб, у него остались жена и двое детей. Местная пресса сообщала, что депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Защита Редькина утверждает, что он был трезв.

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Семья погибшего и жители Озерновского начали бить тревогу, сообщив, что убийцей может быть Игорь Редькин, владеющий в посёлке рыбопромышленным заводом. И только спустя восемь дней, 10 августа, Редькин явился в полицию с адвокатами и повинной. Понятно, что проводить экспертизу на наличие алкоголя в крови было бесполезно.

Редькин сообщил СК, что взял ружье и пошёл искать медведя, который якобы бродил по свалке. А после выстрелов он не слышал криков родственника погибшего парня.

Камчатский суд признал экс-депутата виновным в причинении смерти по неосторожности и вынес приговор, ограничивающий свободу на девять месяцев. Помимо этого Редькин должен будет выплатить штраф 60 тысяч рублей за "незаконную охоту с причинением крупного ущерба и с применением механического транспортного средства".

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Глава Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн удивлён мягкостью приговора. Он рассказал Лайфу, что наблюдал за ситуацией и направил в Генпрокуратуру запрос о необходимости обжалования приговора. Поскольку решение суда ещё не вступило в законную силу, есть время для того, чтобы обжаловать его —представителям как потерпевшей стороны, так и государства (в данном случае — прокурору, который поддерживает обвинение).

— Почему в суде квалификация дела оказалась именно такой, почему в ходе следствия не был установлен факт нахождения виновного в нетрезвом состоянии, о чём сообщали журналисты, — неизвестно. Тем не менее я направил обращение генеральному прокурору с просьбой провести проверку и рассмотреть возможность обжалования приговора в связи с его необоснованной мягкостью, — сказал Лайфу Хинштейн. — Позиция "Единой России" по отношению к Редькину с самого начала была чёткой и бескомпромиссной: он был незамедлительно исключён из рядов партии в августе прошлого года. Как только эта ситуация произошла, я читал его комментарии, где он пишет, что вышел из партии добровольно, но это не так. Это ещё один пример, что человек лжёт. Он был исключён по дискредитирующим основаниям, а затем добровольно-принудительно отказался от проходивших в прошлом году выборов в краевой парламент.

За убийство по неосторожности законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы или ограничения свободы на срок до двух лет. Такой мягкий приговор, по мнению адвоката Редькина, обусловлен сотрудничеством обвиняемого со следственными органами, плюс виновный добровольно выплатил супруге погибшего 30 миллионов рублей компенсации и оплатил штраф в госбюджет за нелегальную охоту.

Среди причин, которые могли привести к такому щадящему наказанию, член президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам Павел Зайцев называет коррупцию в местном суде.

— Помимо коррупционных составляющих родственники жертвы могли ходатайствовать о неприменении в отношении виновного лица максимального наказания, поскольку подсудимый попытался загладить причинённый ущерб, выплатив материальные издержки и моральный вред потерпевшим. Может быть, роль сыграли местные связи — без коррупционной составляющей и вовлечённости суда, то есть возможны разные варианты, как законные, так и незаконные, — считает Зайцев.

Что известно об Игоре Редькине

Игорь Редькин. Фото © Законодательное собрание Камчатского края

Вместе с супругой бизнесмен владеет компанией "Витязь-авто", которая занимается добычей и переработкой рыбы. Ещё одна его компания — ООО "Новый дом" — строит гостиницу на берегу озера Култучное в Петропавловске-Камчатском.

С 2007 года Игорь Редькин неоднократно переизбирался депутатом Законодательного собрания Камчатки от партии "Единая Россия". После случившегося он и его адвокат заявляли, что он приостановил своё членство в партии самостоятельно, но выясняется, что из партии он был исключён, это была достаточно жёсткая реакция ЕР на происходящее. За год до этого "Форбс" включил его в топ-20 рейтинга доходов госслужащих: его капитал составлял тогда 715,7 миллиона рублей. Он занял 20-ю строчку, а годом раньше он владел 1,44 миллиарда рублей и был на девятом месте.

Фото © Shutterstock Почему такая мягкая статистика по приговорам достаётся лишь фигурантам с положением? 0 Им помогает наличие связей Их спасают их же деньги Свой вариант в комментарии

Авторы Дмитрий Шестопалов