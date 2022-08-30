Авиакомпании сократили на полчаса время полётов из Москвы в Сочи и Турцию

Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга до Сочи и Турции сократились на полчаса за счёт запуска новых воздушных трасс. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в российских авиакомпаниях.

"Сокращённые воздушные трассы начали функционировать с 00:00 30 августа. Они позволяют примерно на 30 минут сократить перелёт из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью и Стамбул", — пояснили в одной из авиакомпаний.

Рейсы из других российских регионов в Турцию по-прежнему выполняются через Казахстан — их длительность не изменилась. По тому же принципу сократились маршруты из Москвы и Петербурга в Сочи, а время полёта из регионов РФ осталось прежним.