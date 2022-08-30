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30 августа, 15:51

Суд заочно арестовал экс-депутата Пономарёва за распространение фейков о ВС РФ

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва заочно арестовали по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Такое решение вынес Коптевский суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отметим, что прошение о такой мере пресечения поступило со стороны следствия. Так, экс-депутат заочно арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Теперь бывшему парламентарию грозит от пяти до 10 лет колонии.

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Ранее Лайф рассказывал, что экс-мэр Архангельска арестован на 15 суток по делу о "мажорном" автопробеге. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано. Сам же Александр Донской продолжает настаивать, что в пробеге на дорогих иномарках участвовать не собирался, в момент задержания ждал такси, чтобы поехать на православную выставку.

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Варвара Романова
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