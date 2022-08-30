Суд заочно арестовал экс-депутата Пономарёва за распространение фейков о ВС РФ

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарёва заочно арестовали по делу о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Такое решение вынес Коптевский суд Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отметим, что прошение о такой мере пресечения поступило со стороны следствия. Так, экс-депутат заочно арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Теперь бывшему парламентарию грозит от пяти до 10 лет колонии.