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30 августа, 15:56

В Совфеде предложили принудительно обменивать у туристов из Финляндии евро на рубли

Сенатор Джабаров предложил оригинальный ответ на изъятие финнами евро у туристов из России

Первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров осудил действия финских таможенников, изымающих евро у россиян при выезде из страны, и предложил ввести зеркальную практику. По словам сенатора, было бы честно принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли.

"А может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остаётся часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро", написал Джабаров в своём Telegram-канале.

Таможня Финляндии объяснила санкциями изъятие евро у россиян на границе

Таможня Финляндии объяснила санкциями изъятие евро у россиян на границе

Ранее стало известно, что у некоторых россиян, возвращающихся из Финляндии на родину, финские таможенники стали забирать наличные евро. У одного туриста забрали 1390 евро, у другого — 9400, а кто-то рассказывает, что таможенников устроили устные заверения, что большой суммы в евро с собой нет.


Позже таможня Финляндии объяснила изъятие евро у россиян на границе санкциями Евросоюза.

Обложка ©

Unsplash.com / Christian Dubovan

Марина Калегина

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