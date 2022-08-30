В Совфеде предложили принудительно обменивать у туристов из Финляндии евро на рубли

Первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров осудил действия финских таможенников, изымающих евро у россиян при выезде из страны, и предложил ввести зеркальную практику. По словам сенатора, было бы честно принудительно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли.

"А может быть, России ответить асимметрично? Насильственно обменивать евро у туристов из Финляндии на российские рубли по текущему курсу. А если при выезде остаётся часть суммы в рублях, проводить обратную конвертацию рублей в евро", — написал Джабаров в своём Telegram-канале.