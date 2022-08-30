В России запустили приложение о блокаде Ленинграда с интерактивной картой

В России запустили мобильное приложение, посвящённое осаде Ленинграда во времена ВОВ под названием "Блокада. Имена", которое позволяет увидеть на карте Петербурга наших дней адреса погибших в те страшные годы ленинградцев с указанием их имён и биографических данных. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник" со ссылкой на руководителя проекта Анастасию Принцеву.

"Интерактивная карта, созданная в приложении, позволяет увидеть имена погибших на улицах и в домах, которые нас окружают. Информация, загруженная в приложение по поводу того или иного адреса, включает в себя следующие данные: Ф.И.О погибшего в блокаду, годы жизни, зарегистрированный и соответствующий ему современный адрес, а также место захоронения", — уточнила она.

По словам Принцевой, сегодня в базе данных приложения имеется около 500 000 имён, которые команда разработчиков смогла найти в открытых источниках. Она добавила, что одно из основных свойств приложения — интерактивность. Так, пополнить базу данных может любой желающий горожанин, внеся информацию о родственниках. Для этого нужно отправить разработчикам электронное письмо, включающее в себя основную информацию, краткую историю погибшего и его фотографию.

"После проверки предоставленной информации мы вносим данные в базу, и её можно будет найти на действующей в приложении карте. Для того чтобы совместными усилиями сохранить память о подвигах наших предков, мы призываем горожан к помощи и сотрудничеству", — подчеркнула Принцева.