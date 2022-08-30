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30 августа, 16:29

Байден выдвигается на второй срок

В США движение в поддержку Байдена на выборах 2024 года подало заявку в избирком

В Федеральную избирательную комиссию США подали заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего президента Америки Джо Байдена в выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного на сайте избиркома документа.

Обращение с просьбой зарегистрировать движение Biden for President заполнено 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Сам американский лидер неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал кандидатуру.

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А бывший президент США Дональд Трамп предложил новые выборы или просто признать его президентом. Как указал политик, теперь ему "стало окончательно ясно", что ФБР похоронило историю с публикацией материалов из ноутбука Хантера Байдена. Якобы если они бы этого не сделали, то "Трамп легко бы победил на президентских выборах в 2020 году".

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ТАСС / AP / Alex Brandon

Оксана Попова

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