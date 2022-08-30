Байден выдвигается на второй срок

В Федеральную избирательную комиссию США подали заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего президента Америки Джо Байдена в выборах главы государства в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного на сайте избиркома документа.

Обращение с просьбой зарегистрировать движение Biden for President заполнено 26 августа 2022 года. В качестве кандидатов указаны Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис. Сам американский лидер неоднократно говорил о желании переизбираться на второй срок, но официально не выдвигал кандидатуру.