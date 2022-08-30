В Госдуме посоветовали ФРГ озаботиться нуждами граждан, а не визами для россиян

Лидерам ЕС следует задуматься о благополучии своих граждан вместо того, чтобы угрожать россиянам отменой визового режима, считает депутат Госдумы Михаил Романов. Так он прокомментировал в беседе с Лайфом предложение главы МИД ФРГ Анналены Бербок приостановить соглашение о визовом режиме с РФ.

"[Представители] МИД ФРГ и канцлер ФРГ, они нацисты, и мы видим это в их действиях и выражениях, к чему они призывают мир. Им надо, наверное, озаботиться, к какому уровню жизни они скатили свою страну. Там ни воды, ни тепла. Они должны думать, чем заниматься зимой, как они будут отапливать государство, думать о благополучии своих граждан", — посоветовал Романов.

Депутат подчеркнул, что в РФ тем временем активно развивается внутренний туризм, поэтому россияне всё меньше планируют поездки в Евросоюз. Таким образом, все санкции, "как бы они ни старались разрушить Россию", укрепляют страну.

"Сейчас активно развивается наш туризм, поэтому не очень-то наши граждане и избиратели, которые у меня на приёмах бывают, рвутся ехать в Германию и другие страны, где их не ждут. У нас очень большая, великая страна, очень много уголков, и на любой вкус есть отдых. Поэтому уверен, что россияне найдут место более достойное", — подытожил собеседник Лайфа.