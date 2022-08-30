Наглый работник Шереметьево снял на видео нижнее бельё пассажирки и лишился работы

Сотрудник службы безопасности столичного аэропорта Шереметьево залез телефоном под юбку девушке, чтобы сфотографировать её бельё. Однако его "шалости" не остались незамеченными: он сам стал героем видео и вылетел с работы.

Сотрудник аэропорта Шереметьево пытался сфотографировать нижнее бельё пассажирки. Видео © t.me / "Пристегните ремни"

Всё произошло на эскалаторе московского аэропорта. Одна из посетительниц увидела, что сотрудник службы безопасности без капли стеснения снимал на камеру телефона у девушки под юбкой. Обескураженная свидетельница остановила наглого мужчину и потребовала объяснений. На удивление, приличный на вид мужчина с усами признал, что вёл съёмку.

После просьбы ответить на вопрос, зачем он это сделал, герой ролика растерялся и стал "путаться в показаниях". Он заявил, что не будет удалять то самое видео с телефона, а на напоминание о том, что несчастная девушка была в юбке, он наглым тоном заявил: "И что?" После этой беседы свидетельница сразу же обратилась в полицию и к руководству аэропорта.

"29 августа 2022 года по факту распространения видеоматериала в социальных сетях о нарушении работником этических норм и корпоративного кодекса поведения проведена внутренняя проверка. По итогам принято решение об увольнении данного работника", — рассказали в пресс-службе перевозчика TourDom.ru.