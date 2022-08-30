Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2023 году

Изменения в ЕГЭ 2023 года коснутся формулировок, последовательности, количества заданий, их группировки по тематическим блокам, числа баллов, системы ответов, а также критериев оценки. Об этом пишет РИАМО.

Русский язык

Так, в ЕГЭ по русскому языку изменились формулировки некоторых заданий, система ответов, обновлены орфоэпический словник и словарь паронимов, которые используются при составлении экзамена. При этом задания 3, 21 и 26 теперь имеют повышенный уровень сложности. Изменения внесены и в ряд критериев оценки.

Математика

В заданиях по математике материал перегруппирован по тематическим блокам: в начале собраны практико-ориентированные задания, затем следуют разделы геометрии и алгебры. Новая структура КИМ также образована по тематическому принципу. Работа начинается с геометрических задач, за которыми следуют задания по элементам комбинаторики, статистике, теории вероятностей и алгебре.

Физика

В экзамене по физике изменена последовательность заданий в первой части экзамена, расширена тематика заданий во второй части: помимо задач на применение законов Ньютона добавлены задачи по статике.

Химия

В ЕГЭ по химии задания 9, 12 и 16 будут усложнены, а задание 23, где необходимо проводить расчёты концентрации веществ в равновесной системе, будет представлено не в таблице, а в текстовой форме.

Биология

В экзамен по биологии добавлено новое задание в первую часть. Ряд задач скомпонован по тематическим блокам. Из второй части работы исключили линию задания 24 на анализ биологической информации. Максимальный первичный балл экзамена снизили с 59 до 58.

Обществознание

В КИМ по обществознанию новую формулировку приобрело задание 18, также были добавлены некоторые детали в условие задания 25. Задача 3 теперь будет оцениваться в один балл вместо двух, а задание 25 — в шесть баллов вместо четырёх. Максимальный первичный балл увеличен с 57 до 58.

Литература

В ЕГЭ по литературе в задании 9 количество правильных ответов теперь будет варьироваться от двух до четырёх, тогда как раньше требовалось выбрать три из пяти предложенных.

Иностранные языки

В экзамене по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому и испанскому) количество заданий в разделе "Грамматика и лексика" уменьшено с 20 до 18. Также были уточнены формулировки задания 38 из письменной части, задания 4 из устной, заданий 3 и 37. Было уменьшено максимальное количество баллов за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11. Максимальный первичный балл за экзамен по европейским языкам эксперты ФИПИ снизили со 100 до 86 баллов.

В ЕГЭ по китайскому языку внесены правки в разделы "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Говорение".

Информатика

В КИМ по информатике задание 6 посвятят анализу алгоритмов вычисления и управления исполнителями, а задание 22 — параллельному программированию, технологиям организации многопроцессорных и многопоточных вычислений.

География





В ЕГЭ по географии ничего не поменяли.