Пенсионный фонд потребовал от певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей

"Заявление к Цой Аните Сергеевне о взыскании финансовых санкций за непредоставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-М за 04.2022 г. в размере 4500 рублей", — сказано в документе.

Суд рассмотрит заявление в упрощённом порядке, то есть учтёт только представленные документы, не вызывая стороны на заседания.

Ранее Лайф рассказывал, что концерты Анны Семенович и Александра Малинина в РФ отменили из-за дорогих билетов. Так, Малинин должен был выступить вместе с сыном ещё в середине августа в Сочи и Геленджике. Однако поклонники не стали платить шесть тысяч рублей за места в первом ряду. На концерт не набралось даже трети зала.