НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 17:15

Пенсионный фонд потребовал от певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей

Пенсионный фонд России требует взыскать с певицы Аниты Цой 4,5 тысячи рублей. Иск рассмотрит Арбитражный суд столицы.

"Заявление к Цой Аните Сергеевне о взыскании финансовых санкций за непредоставление в установленные сроки сведений, необходимых для осуществления индивидуального (персонифицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования по форме СЗВ-М за 04.2022 г. в размере 4500 рублей", — сказано в документе.

Суд рассмотрит заявление в упрощённом порядке, то есть учтёт только представленные документы, не вызывая стороны на заседания.

Прокуратура Москвы раскрыла, с чем связан иск к Oxxxymiron

Прокуратура Москвы раскрыла, с чем связан иск к Oxxxymiron

Ранее Лайф рассказывал, что концерты Анны Семенович и Александра Малинина в РФ отменили из-за дорогих билетов. Так, Малинин должен был выступить вместе с сыном ещё в середине августа в Сочи и Геленджике. Однако поклонники не стали платить шесть тысяч рублей за места в первом ряду. На концерт не набралось даже трети зала.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров