Литва и Латвия отправили Украине военной помощи более чем на 450 миллионов евро

С конца февраля этого года Украина получила от Литвы и Латвии военной помощи на 453 миллиона евро. Информация следует из данных Министерств обороны балтийских республик.

"Больше поддержки для Украины! Размер военной поддержки достиг 153 миллионов евро. Последней поддержкой, дошедшей до Украины на прошлой неделе, стали тепловизоры и антидроны. На следующей неделе будет больше", — написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в "Твиттере".

Что касается Латвии, то она передала Киеву примерно 300 миллионов евро. Средства, собранные латвийскими гражданами, предпринимателями и организациями, составили 15,7 миллиона евро.