Кабмин РФ разрешил японской корпорации Mitsui остаться в "Сахалине-2"

Правительство России одобрило участие японской компании Mitsui в операторе проекта "Сахалин-2". Соответствующее распоряжение премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с уведомлением компании "Мицуи и ко лтд." о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" разрешить передачу 12,5% доли в уставном капитале указанного общества компании "МИТ СЭЛ инвестмент лтд.", — сказано в документе.

Mitsui Sakhalin Holdings B.V. является на 100% дочерней компанией Mitsui. Она получит долю пропорционально той, что у неё была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.