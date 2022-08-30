Кабмин РФ разрешил японской корпорации Mitsui остаться в "Сахалине-2"
Правительство России одобрило участие японской компании Mitsui в операторе проекта "Сахалин-2". Соответствующее распоряжение премьер-министра страны Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.
"В соответствии с уведомлением компании "Мицуи и ко лтд." о согласии принять в собственность долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская энергия" разрешить передачу 12,5% доли в уставном капитале указанного общества компании "МИТ СЭЛ инвестмент лтд.", — сказано в документе.
Mitsui Sakhalin Holdings B.V. является на 100% дочерней компанией Mitsui. Она получит долю пропорционально той, что у неё была в предыдущем операторе Sakhalin Energy.
Напомним, 30 июня президент Владимир Путин подписал указ, который, в частности, предусматривает передачу имущества компании "Сахалин энерджи" в собственность РФ. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy). Японии сразу предрекли экономические проблемы. Как отмечало издание Kyodo, при возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию.
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