Президент Ирака назвал проведение новых выборов в Парламент выходом из кризиса

Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке. Такое заявление сделал президент страны Бархам Салех в ходе телеобращения к нации.

"Проведение досрочных парламентских выборов в соответствии с национальными интересами является выходом из кризиса в стране", — сказал он, добавив, что текущая ситуация — "глубокий политический кризис, связанный с системой управления и её бессилием изменить ситуацию".