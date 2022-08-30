Президент Ирака назвал проведение новых выборов в Парламент выходом из кризиса
Проведение досрочных парламентских выборов станет выходом из политического кризиса в Ираке. Такое заявление сделал президент страны Бархам Салех в ходе телеобращения к нации.
"Проведение досрочных парламентских выборов в соответствии с национальными интересами является выходом из кризиса в стране", — сказал он, добавив, что текущая ситуация — "глубокий политический кризис, связанный с системой управления и её бессилием изменить ситуацию".
Салех согласился с тем, что стране необходимы значительные реформы, которые устранят дефекты. По его мнению, в ближайшее время также нужно внести поправки в конституцию, так как сохранять нынешнее положение без изменений нельзя.
Как рассказывал Лайф, 27 июля сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра ворвались в здание Парламента в Багдаде. Нападением они выразили протест против выдвижения кандидатуры Мухаммада ас-Судани на пост премьера Ирака. Позже, 29 августа, сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде. У Парламента Ирака начались ожесточённые вооружённые столкновения, в результате которых погибло по меньшей мере десять человек. Сегодня Муктада ас-Садр приказал сторонникам покинуть Парламент Ирака в течение часа.
ТАСС / АР / Khalid Mohammed