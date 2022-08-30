В Багдаде спокойно не бывает: Что происходит в Ираке и каковы причины беспорядков Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Василий Останин-Головня — о том, что происходит в Багдаде после протестов и как будет развиваться ситуация. 30 августа, 17:27 Фото © ТАСС / AP / Karim Kadim

В Багдаде всё спокойно может быть только в сказке. Политическая, социальная и экономическая нестабильность стала неотъемлемой частью образа Ирака. С формального окончания американской оккупации в 2011 году эта страна постоянно балансирует на грани гражданской войны. Причин скопилось предостаточно, не хватает только формального повода, но пока что иракской государственности удаётся выживать.

Очередная волна насилия захлестнула Багдад и целый ряд регионов страны после того, как влиятельный шиитский деятель Муктада ас-Садр заявил о своём уходе из политики. Сторонники ас-Садра – садристы попытались ворваться в штаб-квартиру правительства, что привело к кровавым столкновениям как с силами правопорядка, так и с политическими оппонентами. В результате ночных беспорядков, как сообщают местные источники, погибло около 30 человек, более 700 получили ранения.

Новости о массовых беспорядках в городах Ирака мало кого удивляют. Подобные события в этой стране давно стали рутиной и, как бы цинично это ни звучало, частью повседневной жизни. Однако в этот раз волнения затронули "зелёную зону" — один из центральных районов Багдада, где расположены правительственные здания и посольства иностранных государств. Недаром представители международного сообщества стали призывать иракцев к спокойствию и мирному разрешению конфликта. Миссия ООН в Ираке даже заявила, что "на карту поставлено само выживание государства". В чём же причины и суть происходящего?

Ирак сложно назвать самостоятельным государством. Перманентный кризис, возникший после двух американских кампаний 1990-х – 2000-х, фактически лишил страну средств к существованию. Зависимость от иностранного финансирования и гуманитарной помощи со стороны международных организаций привела к тому, что политический процесс в стране оказался под прямым влиянием сильных соседей по региону и глобальных акторов вроде США.

Особо остро ощущается влияние таких региональных "тяжеловесов", как Саудовская Аравия, Иран и Турция. Ситуацию усугубляет и внутренняя разделённость Ирака по этническому и религиозному признаку. На севере страны преобладает курдское население: Турция считает любые самостоятельные формирования курдов прямой угрозой своей безопасности и поэтому проводит спецоперации в этих областях без одобрения иракского правительства. Центральные и южные части Ирака разделены между суннитами и шиитами: первых — традиционно поддерживает Саудовская Аравия со своими ближайшими союзниками, а вторых — Иран, позиционирующий себя как главного защитника шиитских общин на Ближнем Востоке.

Муктада ас-Садр в этом контексте является редкой политической фигурой для современного Ирака. Несмотря на принадлежность к шиитской общине, он не занимает проиранских позиций, выступает за независимость страны и национальный диалог без внешнего вмешательства. Именно поэтому нынешняя вспышка насилия началась со столкновений садристов и проиранских шиитов, которые начали забрасывать друг друга камнями на улицах Багдада. Позже протесты распространились на другие части страны, и на улицах зазвучали выстрелы.

Кто первым открыл огонь, скорее всего, так и останется загадкой. Тем не менее если раньше столкновения в Ираке происходили между большими группами — суннитами, шиитами и курдами, то в этот раз к массовым беспорядкам привёл раскол внутри одной общины — шиитской, что является крайне тревожным звонком. Ирак застрял в политическом тупике после выборов в законодательные органы в октябре прошлого года на фоне разногласий между шиитскими группировками по поводу формирования коалиции. В июне ас-Садр отозвал всех своих депутатов из парламента, а спустя ещё два месяца терпение закончилось у обеих сторон.

Неясно, на что рассчитывал Муктада ас-Садр, заявляя о прекращении политической деятельности в такой ситуации. Фигура политического лидера на Востоке традиционно значит больше, чем партия, которую он возглавляет. Обвинить шиитского деятеля в каком-то расчёте или лицемерии сложно, но других объяснений практически нет. Муктада ас-Садр достаточно молод, ему всего 48 лет. Он пользуется большой популярностью внутри страны и обладает политическим весом за её пределами. Последовательно выступая за мир, ас-Садр объявил голодовку до прекращения насилия в стране. Однако хотелось бы вспомнить, что в 2000-х он переименовал формирование шиитских ополченцев "Армия Махди" в "Общество мира", не меняя при этом формата организации.

Каковы будут последствия сегодняшней ситуации в Ираке, открытый вопрос. Худшие сценарии, особенно на фоне международной ситуации, отметать нельзя, но и давать точные прогнозы тоже не хочется. Иракская государственность, несмотря на все перипетии, хоть и в полуживом состоянии, умудрялась сохраняться. Пока что очевидно лишь одно: в политике решение отойти от дел зачастую обладает большей силой, чем любое другое действие внутри процесса.

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