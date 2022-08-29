Греческие аппетиты Турции: Зачем Эрдоган хочет снова похоронить Византию Журналист Елена Ладилова — о том, что лежит в основе медиапикировки турецких и греческих СМИ, кому нужна война и почему о тлеющем конфликте Анкары и Афин вспомнили сейчас. 28 августа, 21:40 Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Shutterstock

Разожжёт ли Турция факел войны в НАТО, где в давнем тлеющем конфликте схлестнутся две страны Североатлантического альянса, покажет осень. За медиапикировкой, которую устроили турецкие и греческие СМИ, скорее всего, лежит попытка Турции замерить реакцию ближайших союзников и просчитать дальнейшие действия Греции, которая в этот раз, похоже, отступила. "Эгейский вопрос", частью которого является спор о правах на акваторию Эгейского моря, снова ворвался в повестку дня.

Турецкие СМИ, сославшись на источники в Минобороны Турции, сообщили, что Греция запустила ракету из системы С-300 по турецким самолётам, выполняющим разведывательную миссию. Эту ситуацию можно назвать сигналом Афин, но от сигнальной ракеты до войны всего один шаг.

ВВС Турции спровоцировали греческих военных, чтобы выяснить место расположения зенитно-ракетного комплекса С-300 на Крите. Считается, что этот эпизод произошёл 23 августа к западу от Родоса на высоте 10 тысяч футов, когда система С-300 "захватила" турецкий F-16, который выполнял разведывательную миссию, объясняет версию случившегося телеканал CNN Türk.

Военное ведомство Греции опровергло данное заявление, назвав это мифом: "Афины не задействовали свою зенитно-ракетную систему С-300 против турецких истребителей F-16 над Эгейским морем".

Турецкая экспансия в отношении Греции нарастает, более того, Анкара ищет casus belli. Спланированные полёты ВВС Турции в спорных водах, вероятно, являются только первой фазой интенсивной разведки. Буквально за несколько дней до инцидента над Критом два турецких истребителя F-16 подверглись преследованию со стороны греческих F-16 во время выполнения миссии НАТО в Эгейском море.

Сигналы Эрдогана

Не зря сегодня о подготовительном этапе новой греко-турецкой войны вспоминает колумнист крупнейшего проправительственного турецкого издания Sabah – Erhan Afyoncu в публикации с громким заголовком "Как мы обманули греческие войска в Великом наступлении". Казалось бы, речь идёт о битве при Сакарье под командованием Ататюрка, важном эпизоде войны за независимость Турции 1921–1922 годов, которую принято считать сражением, изменившим ход истории. Но важный мотив текста — пример успешной дезинформации, проведённой турецкой стороной против греков перед наступлением в условиях ограниченности численности войск и поддержки Греции Европой.

Ещё в мае, выступая во время очередной годовщины взятия Стамбула, глава Турции напомнил, что в 1453 году султан Мехмет "покорил" не только Константинополь, но и Пелопоннес, и Афины, не говоря о Балканах. Теперь цель Анкары — вернуть к 2053 году эти территории в свою орбиту. Он также пообещал отправить греков "во временную петлю истории", приведя в пример "великих предков, похоронивших Византию".

Анкара не прочь развязать войну с Грецией. Об этом президент Эрдоган говорит не первый год, но если раньше Европа не позволяла турецким амбициям начать войну на своей территории, то теперь экономический кризис вознёс приметливого турецкого султана на высоту, а ЕС и его страны-локомотивы Францию и Германию грозит обрушить в жесточайшую депрессию, которой мир ещё не испытывал. Греция в этой ситуации составит шлейф стран, которых сильнее всего коснётся нехватка газа зимой. В то время как Турция готовится стать новым хабом в распределении российского газа по Европе.

Кому выгоден конфликт Афин и Анкары

Команда Эрдогана периодически доводит до исступления греческих политиков. Так, незадолго до инцидентов с самолётами член правящей коалиции Девлета Бахчели демонстрировал карту с греческими островами, которые были обозначены как территория Турции. Сам президент Турции неоднократно предрекал Греции трагический конец, подкрепляя свои слова масштабными учениями на границе с Грецией и занимаясь геологоразведкой вблизи греческих берегов.

В случае эскалации этого конфликта Эрдоган может надеяться решить внутренние проблемы — списать сильную инфляцию и предстоящие выборы, которые придётся отложить на неопределённый срок. В то же время угроза военных действий станет для главы Турции ещё одним козырем в борьбе с давлением на турецкий бизнес со стороны Запада.

Лояльное администрации президента издание раскритиковало действия ЦРУ, которые угрожают национальному бизнесу. Девелоперам поступали звонки со стороны американской спецслужбы с вопросами о том, какие дома продаются россиянам, в какой валюте происходит оплата. Также в тексте под названием "Новая финансовая уловка?" содержится информация об угрозах заместителя главы Минфина США предпринимателям Турции за сотрудничество с Россией. При этом параллельно с попыткой контроля турецкой экономики Штаты активно накачивают деньгами оппозицию. Аудиторию информируют о том, что Америка готовится повторить попытку июльского госпереворота 2016 года.

Греция против

Два года назад Греция была готова перешагнуть порог войны и приводила свои вооружённые силы в полную боеготовность. Тогда поводом стал маленький греческий остров Кастелоризон, на который претендуют турки. Дело в том, что он находится всего в двух километрах от побережья Турции, а его исключительная экономическая зона достигает 40 тысяч квадратных километров. В том же году греки решили расширить территориальные воды до 12 морских миль к востоку от острова Крит, что турецкие власти восприняли как формальный casus belli.

Но сейчас Афины готовятся к рецессии и кризису. Война для Греции может стать экономическим ударом, после которого наследница Византии либо потеряет ещё одну часть территории либо получит помощь от ЕС. Тогда военный конфликт может закончиться чуть ли не третьей мировой, распадом ЕС или выходом Турции из НАТО. России останется лишь наблюдать использование С-300 и С-400 против американских F-16 на практике, чтобы совершенствовать эти проекты.

Готовит ли Турция горячий финал своих угроз Греции? 0 Да, для Турции это выгодный военный кейс Нет, это очередные угрозы Время покажет

Авторы Елена Ладилова