В Нью-Йорке разместили плакат с угрозами в адрес сторонников России

В Нью-Йорке неизвестные разместили плакат с угрозами расправы над теми, кто поддерживает Россию и спецоперацию на Украине. Заклеенный плёнкой лист с жестокой картинкой находится на углу Пятой авеню и 68-й улицы.

Плакат с угрозами в адрес русских и сторонников России в Нью-Йорке. Видео © VK / "Украины больше нет"

На плакате нарисован якобы житель Украины в жёлто-голубой одежде, нападающий с ножом на сторонника РФ, а обращение от имени "рейв-партизан" содержит угрозы. При этом недалеко от столба с плакатом, на 67-й авеню, располагается Постоянное представительство России при ООН.

Как уточняет РИА "Новости", полицейские Нью-Йорка сообщений по поводу появления постера с жестокими призывами не получали, этот инцидент не расследуется. В российском консульстве также сказали, что не видели подобных плакатов.

"С самого начала спецоперации у нас никаких плакатов не появлялось. У нас регулярно проходят антироссийские пикеты, но больше ничего такого", — заявил представитель дипмиссии.