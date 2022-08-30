НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 18:40

В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области около 7 раз

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области семь-восемь раз и продолжают наносить ракетные удары. Об этом сообщил глава Администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Днём погибла одна 80-летняя женщина, госпитализирован пожилой мужчина, пострадавший во время удара. Остальным пострадавшим первая помощь оказана на месте. Ракетные обстрелы продолжаются прямо сейчас", — передаёт ТАСС слова Леонтьева.

Леонтьев уточнил, что полностью уничтожено более семи-восьми домов, серьёзно повреждено свыше 35. Также, по его словам, разрушены газопровод и часть локальных электросетей. Он добавил, что отключённые в понедельник вечером во всём городе вода и свет на данный момент восстановлены.

Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест после обстрела ВСУ

Жителей Новой Каховки эвакуируют с рабочих мест после обстрела ВСУ

Ранее Лайф сообщал, что накануне украинские военные нанесли массированный ракетный удар по Новой Каховке и находящейся там гидроэлектростанции. В результате начался пожар. Больницы спасло то, что там работали генераторы.

Обложка ©

Telegram / Вести. Крым

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров