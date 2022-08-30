В Новой Каховке разрушены газопровод и семь домов, 35 зданий повреждены

ВСУ обстреляли Новую Каховку в Херсонской области семь-восемь раз и продолжают наносить ракетные удары. Об этом сообщил глава Администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Днём погибла одна 80-летняя женщина, госпитализирован пожилой мужчина, пострадавший во время удара. Остальным пострадавшим первая помощь оказана на месте. Ракетные обстрелы продолжаются прямо сейчас", — передаёт ТАСС слова Леонтьева.

Леонтьев уточнил, что полностью уничтожено более семи-восьми домов, серьёзно повреждено свыше 35. Также, по его словам, разрушены газопровод и часть локальных электросетей. Он добавил, что отключённые в понедельник вечером во всём городе вода и свет на данный момент восстановлены.