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30 августа, 18:49

Доверчивая пенсионерка из Москвы за три дня перевела мошенникам более 7 млн рублей

<p>Пострадавшей пенсионерке пришлось потратиться и на новый телефон. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/43284" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Пострадавшей пенсионерке пришлось потратиться и на новый телефон. Обложка © t.me / SHOT

Доверчивая пенсионерка из Москвы за три дня "обогатила" мошенников на семь миллионов рублей. Подробности истории узнал телеграм-канал SHOT.

66-летней женщине поступил звонок, в котором бдительный "сотрудник службы безопасности банка" предупредил её о том, что счета находятся в опасности. Обескураженная пенсионерка поверила злоумышленникам и приступила к операции "по спасению денег".

Для этого ей, как советовали злоумышленники, потребовалось купить новый мобильный телефон, скачать приложение банка и перевести финансы на "безопасный счёт". Сначала она отправила мошенникам 1,3 млн и в этот же день ещё один миллион. На следующий — 1,2 и 1,3 млн, а на третий день — 2,4 млн рублей. В общей сложности пенсионерка отправила 7 186 824 рубля 37 копеек.

Как рассказал Лайфу адвокат потерпевшей Константин Ерохин, данный прецедент — вопиющий. По его словам, пенсионерка в растерянном состоянии и не знает, что ей делать. Сейчас злоумышленников ищут, а в их отношении уже завели уголовное дело.

Адвокат потерпевшей Константин Ерохин рассказал Лайфу о деталях дела. Видео © LIFE

"Сейчас [по данному факту] возбудили уголовное дело. Мы сотрудничаем с потерпевшей и, конечно, будем добиваться, во-первых, привлечения виновных к ответственности, во-вторых, — возврата денег", — сказал собеседник Лайфа.

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Ранее Лайф рассказывал, что мошенники выманили у пенсионера из Москвы больше миллиона рублей и пообещали всё вернуть, но при одном условии: если тот запишет на Красной площади видеообращение с оскорблениями в адрес Российской армии. Исполнив указание, москвич отправил злоумышленникам видео, после чего они перестали выходить на связь. Денег потерпевший так и не увидел.

Оксана Попова

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