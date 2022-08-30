Зеленский встретился в Киеве с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал экспертов миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, которые направляются на Запорожскую АЭС. Видео со встречи украинский лидер опубликовал в телеграм-канале.
"Сегодня ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является одним из самых приоритетных вопросов безопасности для Украины и всего мира. Существуют большие риски по поводу возможных взрывов на станции, срыва работы ядерных реакторов, отключения блоков Запорожской АЭС от украинской сети", — говорится в сообщении Зеленского.
Украина также надеется, что представители Международного агентства по атомной энергии "найдут возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба", отмечается в подписи к видео.
Напомним, представители организации прибудут на Запорожскую АЭС уже завтра. Сейчас миссия МАГАТЭ в составе 14 человек находится в Киеве. Именно через подконтрольную Украине территорию будет осуществляться заезд наблюдателей на Запорожскую АЭС, постоянно подвергаемую обстрелам со стороны ВСУ.