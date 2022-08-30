Зеленский встретился в Киеве с направляющимися на ЗАЭС экспертами МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал экспертов миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси, которые направляются на Запорожскую АЭС. Видео со встречи украинский лидер опубликовал в телеграм-канале.

"Сегодня ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции является одним из самых приоритетных вопросов безопасности для Украины и всего мира. Существуют большие риски по поводу возможных взрывов на станции, срыва работы ядерных реакторов, отключения блоков Запорожской АЭС от украинской сети", — говорится в сообщении Зеленского.

Украина также надеется, что представители Международного агентства по атомной энергии "найдут возможность попасть на ЗАЭС и сделать максимум во избежание всех этих угроз мирового масштаба", отмечается в подписи к видео.