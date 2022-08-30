Летевший из Москвы в Екатеринбург самолёт экстренно сел в Казани

В аэропорту Казани совершил экстренную посадку лайнер Airbus, выполнявший рейс Москва – Екатеринбург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

По данным агентства, самолёт находился в воздухе около часа. Сигнал тревоги он подал над Марий Эл, затем отправился в сторону Казани. Что стало причиной, устанавливается.