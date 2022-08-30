ЮНЕСКО поддержала идею о включении Одессы в Список всемирного наследия

ЮНЕСКО заявила, что поддерживает заявку Украины на включение исторического центра Одессы в Список всемирного наследия. С такой просьбой министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко обратился к организации во время встречи в её штаб-квартире с генеральным директором Одри Азуле и её заместителем Эрнесто Оттоне.

"По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки, с тем чтобы эта номинация могла быть срочно рассмотрена", — говорится в сообщении организации.

Государства-члены, входящие в Комитет всемирного наследия, по сообщению ЮНЕСКО, должны будут срочно рассмотреть заявку и включить центр Одессы в Список всемирного наследия и в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. В последнюю категорию им также предлагается включить объекты всемирного наследия в Киеве и Львове. Также в документе говорится об увеличении поддержки в виде финансирования, оцифровки, поставки нового оборудования "для защиты культурных объектов на местах".

"Финансирование восстановления ущерба, нанесённого Одесскому художественному музею и Одесскому музею современного искусства с начала войны", — говорится в одном из пунктов документа по расширению поддержки Одессе.