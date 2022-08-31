"Открыл путь к свободной Европе": В ЕС высказались о наследии Горбачёва

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв, ушедший из жизни 30 августа, сыграл ключевую роль в завершении холодной войны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кончину советского государственного деятеля она прокомментировала на своей странице в Twitter. Политик высказала мнение, что Горбачёв был достойным доверия и уважаемым лидером.

"Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса, он также открыл путь к свободной Европе", — написала фон дер Ляйен.