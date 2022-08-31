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30 августа, 21:45

"Открыл путь к свободной Европе": В ЕС высказались о наследии Горбачёва

Глава Еврокомиссии: Горбачёв открыл путь к свободной Европе

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв, ушедший из жизни 30 августа, сыграл ключевую роль в завершении холодной войны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кончину советского государственного деятеля она прокомментировала на своей странице в Twitter. Политик высказала мнение, что Горбачёв был достойным доверия и уважаемым лидером.

"Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса, он также открыл путь к свободной Европе", написала фон дер Ляйен.

"Лучше работать завтра, чем сегодня": Правила жизни Михаила Горбачёва

"Лучше работать завтра, чем сегодня": Правила жизни Михаила Горбачёва

Как рассказывал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.

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ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Андрей Григорьев

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