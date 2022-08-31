"Открыл путь к свободной Европе": В ЕС высказались о наследии Горбачёва
Глава Еврокомиссии: Горбачёв открыл путь к свободной Европе
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв, ушедший из жизни 30 августа, сыграл ключевую роль в завершении холодной войны. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кончину советского государственного деятеля она прокомментировала на своей странице в Twitter. Политик высказала мнение, что Горбачёв был достойным доверия и уважаемым лидером.
"Он сыграл ключевую роль в завершении холодной войны и разрушении железного занавеса, он также открыл путь к свободной Европе", — написала фон дер Ляйен.
Как рассказывал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ