"Изменивший историю": Берлускони назвал Горбачёва "чемпионом демократии"
Берлускони назвал Горбачёва человеком, изменившим историю XX века
Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ
Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони назвал Михаила Горбачёва человеком, изменившим историю ХХ века. Бывший премьер-министр выразил сожаление о кончине советского политика и назвал его "чемпионом демократии".
"Ушёл чемпион демократии. Михаил Горбачёв — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать", — написал Берлускони в "Твиттере".
По его мнению, "в этот сложный момент международной политики" миру не хватает видения Горбачёва.
Ранее Лайф писал, что в ЕС тоже высказались о наследии Горбачёва. Первый и последний президент СССР, ушедший из жизни 30 августа, сыграл ключевую роль в завершении холодной войны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Напомним: о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.