НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 22:10

"Изменивший историю": Берлускони назвал Горбачёва "чемпионом демократии"

Берлускони назвал Горбачёва человеком, изменившим историю XX века

<p>Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ</p>

Сильвио Берлускони. Фото © ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ

Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони назвал Михаила Горбачёва человеком, изменившим историю ХХ века. Бывший премьер-министр выразил сожаление о кончине советского политика и назвал его "чемпионом демократии".

"Ушёл чемпион демократии. Михаил Горбачёв — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать", написал Берлускони в "Твиттере".

По его мнению, "в этот сложный момент международной политики" миру не хватает видения Горбачёва.

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва

Ранее Лайф писал, что в ЕС тоже высказались о наследии Горбачёва. Первый и последний президент СССР, ушедший из жизни 30 августа, сыграл ключевую роль в завершении холодной войны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним: о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров