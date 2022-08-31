"Изменивший историю": Берлускони назвал Горбачёва "чемпионом демократии"

Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони назвал Михаила Горбачёва человеком, изменившим историю ХХ века. Бывший премьер-министр выразил сожаление о кончине советского политика и назвал его "чемпионом демократии".

"Ушёл чемпион демократии. Михаил Горбачёв — человек, изменивший историю ХХ века. Его проницательности и трезвого мышления будет особенно не хватать", — написал Берлускони в "Твиттере".

По его мнению, "в этот сложный момент международной политики" миру не хватает видения Горбачёва.

Ранее Лайф писал, что в ЕС тоже высказались о наследии Горбачёва. Первый и последний президент СССР, ушедший из жизни 30 августа, сыграл ключевую роль в завершении холодной войны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.