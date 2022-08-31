Названы самые "яркие" последствия школьных психологических травм

Каждый третий россиянин во взрослой жизни испытывает последствия психологических травм, полученных в школе. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом по управлению здоровьем Budu. На самооценке 80% респондентов сказались конфликтные ситуации, связанные с учителями. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.

Участники опроса рассказали, что конфликты с учителями возникали у них преимущественно в средних классах (61%), у трети — в старших (30%). Недовольство учителя, по словам респондентов, могли вызвать самые разные причины, будь то домашнее задание (32%), "грязь" в тетради и плохой почерк (20%), высказывание мнения, не совпадающего с позицией учителя (18%), забытые учебники или тетради (12%), неподобающий внешний вид (11%) или плохое поведение (10%). Почти половина опрошенных признались, что учитель не воспринимался ими как человек, к которому можно обратиться за советом или помощью.

Каждый четвёртый признался, что скрывал от учителя проблемы из-за страха услышать ответ, что "сам виноват". Среди причин также равнодушие и неспособность помочь. Однако, как выяснил тот же опрос, страхи учеников не всегда оправдывались: в 44% случаев, когда педагог узнавал о сложностях ребёнка, он помогал их преодолеть. Более половины (57%) в результате вспоминали всё-таки одного или нескольких учителей, проявлявших искреннюю заботу. В целом, несмотря на пережитые конфликты, у подавляющего большинства опрошенных (76%) школьные годы вызывают ностальгию. В частности, каждый пятый (18%) скучает именно по учителям.

"Отсутствие единых и чётких критериев оценки в сознании учителя приводит к формированию у ребёнка навыков манипулятивной коммуникации, навыков адаптации к "людям настроения", а в некоторых случаях — к возникновению чрезмерного желания власти, так как ребёнок, переживший травматичный опыт оценки своей деятельности, выйдя из уязвимого положения, сам стремится стать лидером", — рассказала детский психолог Алевтина Кузьмина о возможных последствиях школьных травм во взрослой жизни.

Исследование было проведено методом онлайн-анкетирования в августе 2022 года. Участие принял 1511 человек старше 18 лет из 16 крупнейших регионов России.