Названы самые "яркие" последствия школьных психологических травм
Опрос: Последствия школьных психологических травм испытывает каждый третий россиянин
Каждый третий россиянин во взрослой жизни испытывает последствия психологических травм, полученных в школе. Таковы результаты опроса, проведённого сервисом по управлению здоровьем Budu. На самооценке 80% респондентов сказались конфликтные ситуации, связанные с учителями. Лайф ознакомился с выводами авторов исследования.
Участники опроса рассказали, что конфликты с учителями возникали у них преимущественно в средних классах (61%), у трети — в старших (30%). Недовольство учителя, по словам респондентов, могли вызвать самые разные причины, будь то домашнее задание (32%), "грязь" в тетради и плохой почерк (20%), высказывание мнения, не совпадающего с позицией учителя (18%), забытые учебники или тетради (12%), неподобающий внешний вид (11%) или плохое поведение (10%). Почти половина опрошенных признались, что учитель не воспринимался ими как человек, к которому можно обратиться за советом или помощью.
Каждый четвёртый признался, что скрывал от учителя проблемы из-за страха услышать ответ, что "сам виноват". Среди причин также равнодушие и неспособность помочь. Однако, как выяснил тот же опрос, страхи учеников не всегда оправдывались: в 44% случаев, когда педагог узнавал о сложностях ребёнка, он помогал их преодолеть. Более половины (57%) в результате вспоминали всё-таки одного или нескольких учителей, проявлявших искреннюю заботу. В целом, несмотря на пережитые конфликты, у подавляющего большинства опрошенных (76%) школьные годы вызывают ностальгию. В частности, каждый пятый (18%) скучает именно по учителям.
"Отсутствие единых и чётких критериев оценки в сознании учителя приводит к формированию у ребёнка навыков манипулятивной коммуникации, навыков адаптации к "людям настроения", а в некоторых случаях — к возникновению чрезмерного желания власти, так как ребёнок, переживший травматичный опыт оценки своей деятельности, выйдя из уязвимого положения, сам стремится стать лидером", — рассказала детский психолог Алевтина Кузьмина о возможных последствиях школьных травм во взрослой жизни.
Исследование было проведено методом онлайн-анкетирования в августе 2022 года. Участие принял 1511 человек старше 18 лет из 16 крупнейших регионов России.
Ранее Лайф приводил объяснения юриста, могут ли ребёнка выгнать из школы за яркий макияж, цветные волосы или пирсинг. На самом деле максимум, что педагоги могут себе позволить, — это сделать замечание. Речь об отстранении от уроков или исключении из учебного заведения идти не может.
Wikipedia / Bobo12345