Города Нидерландов устроили "бунт", столкнувшись с последствиями санкций

В Нидерландах уже несколько городов попросили власти страны временно освободить их от введения санкций Евросоюза против России. Причина — в трудностях с поиском альтернативных источников газа. Об этом пишет портал Euractriv.

Началось всё с Гааги. Городской совет пытался найти замену российскому поставщику газа — "Газпрому", — но ничего не вышло. Теперь уже речь о восьми городах с такой же проблемой.

"Высокие цены на энергоносители означают, что новые контракты, скорее всего, будут более дорогими. На рассмотрении уже находятся запросы восьми [городских] советов об исключениях [из санкций]", — пишет портал, ссылаясь на сопредставителя министра по вопросам климата и энергетики Роба Йеттена Питера тен Брюггенкате.

По его мнению, власти страны пойдут навстречу этим городским советам, если ни один поставщик не выразит готовность прийти на смену "Газпрому". Это будет доказательством того, что мэрии не могут обеспечить исполнение контракта.