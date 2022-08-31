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30 августа, 23:51

Виктор Мучник: В Ереване погибла Манана Асламазян

Манана Асламазян, руководившая разными структурами "Интерньюса", погибла в Ереване: её сбила машина. Об этом в соцсетях сообщил главный редактор ТВ2 Виктор Мучник.

"Сегодня в Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина", — написал Мучник.

По его словам, они должны были встретиться вечером. Но встреча не состоялась и Асламазян не позвонила, что было на неё не похоже. Затем стало известно о ДТП, "в реанимации сказали, что сделать ничего не могли".

Манана Асламазян — член Академии российского телевидения с 2001 года. Она получала премию "Медиаменеджер России" 2002 года в номинации "За особые заслуги в развитии медиабизнеса". Руководила автономной некоммерческой организацией "Интерньюс", фондом "Образованные медиа".

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Ранее Лайф сообщал, что две сотрудницы Госдепа погибли при одинаковых обстоятельствах: их сбили грузовики. Случилось это в разное время, связи между этими событиями не усматривается.

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Internews Europe

Андрей Григорьев

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