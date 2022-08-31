CNN: США несколько месяцев поставляли Украине оружие для контрнаступления

В течение нескольких месяцев администрация Байдена поставляла Украине оружие для контрнаступления на юге страны. Об этом стало известно CNN. По словам представителя офиса президента США, Белый дом помогал украинским военным готовиться, выполняя конкретные запросы на поставку оружия.

"Министр обороны Ллойд Остин и высокопоставленный генерал США Марк Милли регулярно разговаривали со своими украинскими коллегами, чтобы определить, какое конкретное оружие необходимо в зависимости от целей Украины на поле боя", — сообщил телеканал со ссылкой на источник в Белом доме.

Представитель администрации отметил, что многие из запросов Киева Штаты выполнили. Он уточнил, что были поставлены дополнительные боеприпасы, артиллерия и комплексы Javelin в рамках "нескольких президентских пакетов помощи". Собеседник телеканала отметил, что происходило это в последние два месяца и тогда "не было известно, что всё это для снабжения продолжающегося контрнаступления".

"Украина в течение нескольких месяцев просила у США оружие, специально предназначенное для запланированного контрнаступления на юге", — указал он.