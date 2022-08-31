Иммунолог заявил о появлении "природной вакцины" от ковида

Новые сублинии штамма коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5 можно назвать "природной вакциной" из-за того, что вызванная ими болезнь протекает чаще всего бессимптомно, создавая при этом иммунитет. Об этом заявил врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

"Всё идёт к тому, что при BA.4 и BA.5 не у 40%, а у 90% заражённых коронавирус протекает бессимптомно. Это фактически можно назвать природной, естественной вакцинацией, новой живой вакциной, которую никто из учёных пока ещё не создал, а природа взяла и создала нам на счастье. Это на самом деле так и есть", — сказал Жемчугов в интервью порталу Ura.ru.

По его оценке, из-за бессимптомного течения болезни реально заражённых сейчас в шесть раз больше, чем выявленных. Однако увеличение количества заболевших — не повод для паники. Доктор медицинских наук указал на то, что количество выявленных заражённых нельзя назвать больными, а озвучиваемая статистика поднимает панику среди населения. Но если всё-таки говорить о латентных больных, настаивает медик, то нужно озвучивать и число умерших. А оно, с его слов, постоянно уменьшается.

"Даже ВОЗ об этом сказала, что количество умерших снижается, и тогда всем с этим будет понятно, что сейчас опасности практически нет. Она сохраняется только для групп риска в первую очередь с угнетённым иммунитетом в результате заболевания либо получающих иммунодепрессанты", — заключил иммунолог.