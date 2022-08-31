Премьер Японии извинился за связи его сопартийцев с Церковью объединения
В Японии из-за вскрывшихся связей депутатов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения" поддержка правительства пошла на убыль. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида. Глава правительства решил в связи с этим принести населению извинения.
"Я слышу опасения и сомнения людей. Как председатель ЛДП я приношу искренние извинения", — сказал Кисида.
По его словам, хоть конституцией и гарантируется свобода вероисповедания, всё равно политики должны быть аккуратны в связях с организациями, которые являются проблемными с общественной точки зрения. Он повторил, что от депутатов требуется проверить свои связи с "церковью".
Ранее Лайф писал, что связи с Церковью объединения оказались у 20 новых заместителей министра в Японии. Некоторые из них участвовали в мероприятиях, проводимых церковью и связанными с ней организациями, и даже платили за это деньги, другие направляли поздравительные обращения. Внимание к Церкви объединения оказалось приковано после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля. Убийца заявил, что пошёл на преступление якобы из-за связи экс-премьера с этой организацией.
ТАСС / АР / Eugene Hoshiko