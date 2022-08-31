Премьер Японии извинился за связи его сопартийцев с Церковью объединения

В Японии из-за вскрывшихся связей депутатов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения" поддержка правительства пошла на убыль. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида. Глава правительства решил в связи с этим принести населению извинения.

"Я слышу опасения и сомнения людей. Как председатель ЛДП я приношу искренние извинения", — сказал Кисида.

По его словам, хоть конституцией и гарантируется свобода вероисповедания, всё равно политики должны быть аккуратны в связях с организациями, которые являются проблемными с общественной точки зрения. Он повторил, что от депутатов требуется проверить свои связи с "церковью".