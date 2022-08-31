Лев загрыз "гостя", захотевшего пообщаться поближе
Лев загрыз мужчину в вольере зоопарка Ганы
В зоопарке Аккры в Гане лев насмерть растерзал человека после того, как тот вошёл в его вольер. Охранники рассказали, что мужчина средних лет перелез через высокий забор. В клетке находился целый прайд с двумя львятами.
Смотритель охраняет вход в зоопарк Аккры после нападения льва. Фото © CNN
"На злоумышленника напал и ранил один из львов", — приводит CNN заявление Государственной комиссии по лесному хозяйству.
Мужчина скончался от полученных травм. Его мотивация до сих пор неизвестна. В заявлении также говорится, что ни одно из животных не сбежало во время инцидента. Эти львы являются главной достопримечательностью зоопарка Аккры, ограждение из усиленной сетки позволяет посетителям наблюдать за хищниками вблизи.
Как ранее писал Лайф, новость о растерзанных медведем парне и девушке на Сахалине оказалась фейком. Сигналов о том, что на территории районных лесничеств произошло что-то подобное, не поступало. До этого на портале Citysakh.ru появилась информация о том, что зверь растерзал парня с девушкой и несколько дней питался ими.
Flickr / William Warby