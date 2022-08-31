Лев загрыз "гостя", захотевшего пообщаться поближе

В зоопарке Аккры в Гане лев насмерть растерзал человека после того, как тот вошёл в его вольер. Охранники рассказали, что мужчина средних лет перелез через высокий забор. В клетке находился целый прайд с двумя львятами.

Смотритель охраняет вход в зоопарк Аккры после нападения льва. Фото © CNN

"На злоумышленника напал и ранил один из львов", — приводит CNN заявление Государственной комиссии по лесному хозяйству.

Мужчина скончался от полученных травм. Его мотивация до сих пор неизвестна. В заявлении также говорится, что ни одно из животных не сбежало во время инцидента. Эти львы являются главной достопримечательностью зоопарка Аккры, ограждение из усиленной сетки позволяет посетителям наблюдать за хищниками вблизи.