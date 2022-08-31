"Цепная реакция": Экономист назвал страну, способную развалить Евросоюз изнутри

Польша со своим предложением разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют может развалить Евросоюз. Такое мнение высказал завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица. По его словам, также причиной распада могут стать недружественные действия Варшавы в отношении Германии.

"Польскими политиками высказываются территориальные претензии к Германии на переданные по результатам Второй мировой войны территории. И, учитывая слабую боеспособность и вооружённость немецкой армии и, напротив, высокий военный потенциал Польши при поддержке США, такой сценарий уже не кажется чем-то невероятным", — цитирует агентство "Прайм" слова Перепелицы.

По его мнению, такой сценарий вероятен ещё и потому, что крах европейской экономики был бы очень на руку американцам. Кроме того, после карантина из-за коронавируса усилились партии, ставящие национальные интересы выше интересов Евросоюза. И, как отметил учёный, центробежные тенденции продолжают ускоряться. Аналитик считает, что следующими после Великобритании ЕС покинут Польша и Венгрия. Это может привести к трансформации союза в усечённый вариант, предположил собеседник агентства.

"Есть большая вероятность, что после выхода очередной страны из ЕС начнётся так называемая цепная реакция", — говорит эксперт.